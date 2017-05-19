Ломаченко попал на обложку авторитетного американского журнала о боксе

The Ring решил написать об украинце.

Журнал решил разобраться, что же делает боксера таким "чертовски хорошим" BoxingScene

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе(8-1, 6 КО) попал на обложку одного из самых авторитетных журналов о боксе - The Ring. Издание, которое регулярно выходит, начиная с 1922 года, написало об украинце в своем майском номере.

Судя по заголовку на обложке, журнал решил разобраться, что же делает боксера по кличке Hi-Tech таким "чертовски хорошим".

Эксперты журнала The Ring не только словами, но и делом подтверждают особенный статус Василия Ломаченко в современном боксе. Имея всего девять боев на профи-ринге, украинец почти год фигурирует в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound).

Отметим, что менеджер Ломаченко Эгис Климас уже сфотографировался со свежим номером The Ring. Соответствующий снимок литовец выложил у себя в Инстаграм.

Instagram

Напомним, что в своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Ранее сообщалось, что реванш Ломаченко и Салидо утвержден.