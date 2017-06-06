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Кучук покинул пост главного тренера "Стали"

6 июня в 20:07

Специалист и клуб решили не продлевать контракт.

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Кучук может продолжить карьеру в России
ФК Сталь
Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера "Стали". Об этом сообщил официальный сайт клуба из Каменского.

По данным ряда СМИ, причиной такого решения стала договоренность Кучука с российским "Ростовом".

Леонид Кучук возглавил "Сталь" зимой после отставки Якоба Галла. Второй этап чемпионата команда провела во второй шестерке УПЛ и финишировала на восьмой строчке в общей итоговой таблице турнира.

Стоит отметить, что до "Стали" Кучук за пределами Беларуси работал в российских "Кубани" и "Локомотиве", украинском "Арсенале", а также в молдавском "Шерифе".

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Ранее сообщалось, что у "Стали" есть финансовые проблемы, из-за которых футболисты по несколько месяцев не получали зарплату.

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Тэги футбол Сталь Кучук Премьер-лига
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