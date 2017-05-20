Кубинский чемпион мира Ригондо вновь вызвал на бой Ломаченко

Кубинец отметил, что готов сменить весовую категорию ради поединка с украинским боксером.
"Спросите у Ломаченко, в каком весе он хочет драться, и я проведу с ним бой. Где угодно и когда угодно", - сообщил Ригондо.
Отметим, что Ригондо проведет следующий поединок 17 июля против обязательного претендента от Всемирной боксерской ассоциации Мойзеса Флореса (25-0, 17 KO).
Напомним, что Гильермо Ригондо в ноябре прошлого года уже бросал вызов Ломаченко.
Ригондо выступает в весовой категории до 55 кг, тогда как Ломаченко перешел из первого (57 кг) во второй полулегкий вес (до 59 кг), что является главной преградой для организации поединка.
Ранее Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.XSport.ua