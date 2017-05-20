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Кубинский чемпион мира Ригондо вновь вызвал на бой Ломаченко

20 мая в 16:57

Кубинец отметил, что готов сменить весовую категорию ради поединка с украинским боксером.

Ригондо
Ригондо в ноябре прошлого года уже бросал вызов Ломаченко
BoxingScene
Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) заявил, что готов выйти на ринг против обладателя пояса WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО).

"Спросите у Ломаченко, в каком весе он хочет драться, и я проведу с ним бой. Где угодно и когда угодно", - сообщил Ригондо.

Отметим, что Ригондо проведет следующий поединок 17 июля против обязательного претендента от Всемирной боксерской ассоциации Мойзеса Флореса (25-0, 17 KO).

Напомним, что Гильермо Ригондо в ноябре прошлого года уже бросал вызов Ломаченко.

Ригондо выступает в весовой категории до 55 кг, тогда как Ломаченко перешел из первого (57 кг) во второй полулегкий вес (до 59 кг), что является главной преградой для организации поединка.

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Ранее Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Ломаченко Ригондо бокс Украина
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