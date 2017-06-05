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Караваев покинул "Фенербахче" – СМИ

5 июня в 18:05

Украинец завершил свои выступления в чемпионате Турции.

Караваев
Караваев возвращается в "Шахтер"
fenerbahce.org
Украинский полузащитник Александр Караваев покинул "Фенербахче", сообщает Fanatik.com.tr.

Сегодня, 5 июня, истек срок аренды футболиста. Украинец вернется в "Шахтер", которому принадлежит контракт игрока.

Караваев перешел в турецкий клуб в январе этого года на правах аренды. Всего в составе "Фенербахче" Караваев провел шесть поединков и забил один гол.

Полузащитник после перехода из "Зари", где выступал на правах аренды, не оправдал ожиданий главного тренера турецкого гранда Дика Адвоката, который лично принял решение не продлевать сотрудничество с украинцем.

Отметим, что ранее "Фенербахче" проявлял интерес к другим украинским игрокам  - хавбеку Руслану Малиновскому и защитнику Эдуарду Соболю.

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Напомним, Караваев забил свой единственный мяч за "Фенербахче" в поединке Кубка Турции.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Фенербахче Украина Шахтер футбол Караваев
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