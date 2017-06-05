Караваев покинул "Фенербахче" – СМИ

Украинец завершил свои выступления в чемпионате Турции.
Сегодня, 5 июня, истек срок аренды футболиста. Украинец вернется в "Шахтер", которому принадлежит контракт игрока.
Караваев перешел в турецкий клуб в январе этого года на правах аренды. Всего в составе "Фенербахче" Караваев провел шесть поединков и забил один гол.
Полузащитник после перехода из "Зари", где выступал на правах аренды, не оправдал ожиданий главного тренера турецкого гранда Дика Адвоката, который лично принял решение не продлевать сотрудничество с украинцем.
Отметим, что ранее "Фенербахче" проявлял интерес к другим украинским игрокам - хавбеку Руслану Малиновскому и защитнику Эдуарду Соболю.
Напомним, Караваев забил свой единственный мяч за "Фенербахче" в поединке Кубка Турции.Tribuna.com