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Итальянские болельщики довели украинского баскетболиста до слез

7 июня в 22:26

Кирилл Фесенко принимал благодарность за выступления от всех болельщиков "Авеллино".

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Фесенко стал одним из лидеров команды
Marca
Капитан сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко завершил сезон в составе итальянского "Авеллино", а болельщики устроили игрокам овации на трибунах.

Украинский центровой стал одним из лидеров команды и помог "Авеллино" дойти до полуфинала Серии А, где подопечные Франческо Витуччи уступили в серии "Венеции" - 2:4.

После заключительного матча болельщики устроили команде овации, чем вызвали слезы Фесенко. Украинский баскетболист обошел трибуны и лично пожал руки многим фанатам.

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Напомним, Кирилл Фесенко был включен в заявку сборной Украины на Евробаскет-2017.

По материалам: ZN.UA
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Тэги баскетбол Фесенко Авеллино
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