Итальянские болельщики довели украинского баскетболиста до слез

Кирилл Фесенко принимал благодарность за выступления от всех болельщиков "Авеллино".
Украинский центровой стал одним из лидеров команды и помог "Авеллино" дойти до полуфинала Серии А, где подопечные Франческо Витуччи уступили в серии "Венеции" - 2:4.
После заключительного матча болельщики устроили команде овации, чем вызвали слезы Фесенко. Украинский баскетболист обошел трибуны и лично пожал руки многим фанатам.
Напомним, Кирилл Фесенко был включен в заявку сборной Украины на Евробаскет-2017.ZN.UA