Итальянские болельщики довели украинского баскетболиста до слез

Кирилл Фесенко принимал благодарность за выступления от всех болельщиков "Авеллино".

Фесенко стал одним из лидеров команды Marca

Капитан сборной Украины по баскетболузавершил сезон в составе итальянского "Авеллино", а болельщики устроили игрокам овации на трибунах.

Украинский центровой стал одним из лидеров команды и помог "Авеллино" дойти до полуфинала Серии А, где подопечные Франческо Витуччи уступили в серии "Венеции" - 2:4.

После заключительного матча болельщики устроили команде овации, чем вызвали слезы Фесенко. Украинский баскетболист обошел трибуны и лично пожал руки многим фанатам.

Напомним, Кирилл Фесенко был включен в заявку сборной Украины на Евробаскет-2017.