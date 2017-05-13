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Исполнилось 15 лет со дня смерти Валерия Лобановского

13 мая в 14:01

Легендарный тренер "Динамо" скончался после матча чемпионата Украины против "Металлурга" в Запорожье.

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Лобановский умер в Запорожье
ФК Динамо
Сегодня, 13 мая, исполнилось 15 лет со дня смерти легендарного футболиста и тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского.

Тренер скончался поздно вечером 13 мая 2002 года в одной из больниц Запорожья в результате тяжелого инсульта, который случился на стадионе во время игры с "Металлургом" 7 мая.

Лобановский тренировал киевское "Динамо", "Днепр", а также сборные СССР и Украины. На его счету восемь титулов чемпиона СССР, пять чемпионств в Украине, а также два Кубка обладателей кубков и один Суперкубок Европы вместе с "Динамо".

15 мая 2002 года знаменитый тренер посмертно стал Героем Украины, а финал Лиги чемпионов того сезона начался с минуты молчания в память о человеке, повлиявшем на развитие мирового футбола.

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Напомним, киевское "Динамо" сегодня, 13 мая, празднует 90-летний юбилей.

По материалам: ФК Динамо
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Тэги Лобановский Динамо футбол тренер
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