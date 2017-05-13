Исполнилось 15 лет со дня смерти Валерия Лобановского

Легендарный тренер "Динамо" скончался после матча чемпионата Украины против "Металлурга" в Запорожье.
Тренер скончался поздно вечером 13 мая 2002 года в одной из больниц Запорожья в результате тяжелого инсульта, который случился на стадионе во время игры с "Металлургом" 7 мая.
Лобановский тренировал киевское "Динамо", "Днепр", а также сборные СССР и Украины. На его счету восемь титулов чемпиона СССР, пять чемпионств в Украине, а также два Кубка обладателей кубков и один Суперкубок Европы вместе с "Динамо".
15 мая 2002 года знаменитый тренер посмертно стал Героем Украины, а финал Лиги чемпионов того сезона начался с минуты молчания в память о человеке, повлиявшем на развитие мирового футбола.
Напомним, киевское "Динамо" сегодня, 13 мая, празднует 90-летний юбилей.ФК Динамо