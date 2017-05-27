Игроки "Стали" уже четыре месяца не получают зарплату – СМИ

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Команда Кучука испытывает серьезные финансовые трудности.

"Сталь" идет на 2-й строчке во 2-й группе ФК Сталь

Футболистыне получают зарплату в течение четырех последних месяцев, сообщает телеканал "Футбол 2".

В связи с трудным финансовым положением "Стали" уже пять игроков команды начали для себя поиски новых клубов.

При этом президент клуба из Каменского Вардан Исраелян верит, что ситуация наладится, и задолженности перед футболистами будут погашены.

Также Исраелян ставит цель перед "Сталью" выйти в Лигу Европы, и в интервью телеканалу сообщил, что для решения этой задачи летом будет осуществлено усиление состава.

В текущем сезоне "Стали" не удалось попасть в первую шестерку УПЛ и побороться за место в еврокубках.

После 30 туров чемпионата Украины команда Леонида Кучука с 37 очками идет на 2-й строчке во 2-й группе, отставая от "Ворсклы" на 1 балл.

Ранее сообщалось, что в "Заре" с января не платят зарплату.