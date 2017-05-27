Топ Новости
<
>

Игроки "Стали" уже четыре месяца не получают зарплату – СМИ

27 мая в 18:00

Команда Кучука испытывает серьезные финансовые трудности.

123
"Сталь" идет на 2-й строчке во 2-й группе
ФК Сталь
Футболисты "Стали" не получают зарплату в течение четырех последних месяцев, сообщает телеканал "Футбол 2".

В связи с трудным финансовым положением "Стали" уже пять игроков команды начали для себя поиски новых клубов.

При этом президент клуба из Каменского Вардан Исраелян верит, что ситуация наладится, и задолженности перед футболистами будут погашены.

Также Исраелян ставит цель перед "Сталью" выйти в Лигу Европы, и в интервью телеканалу сообщил, что для решения этой задачи летом будет осуществлено усиление состава.

В текущем сезоне "Стали" не удалось попасть в первую шестерку УПЛ и побороться за место в еврокубках.

После 30 туров чемпионата Украины команда Леонида Кучука с 37 очками идет на 2-й строчке во 2-й группе, отставая от "Ворсклы" на 1 балл.

Читайте также: Премьер-лига: "Сталь" обыграла "Волынь"

Ранее сообщалось, что в "Заре" с января не платят зарплату.

По материалам: sportarena.com
Читайте также
Тэги зарплата футбол УПЛ Сталь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...