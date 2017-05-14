Игроки "Олимпика" получили двойные премиальные за победу над "Динамо"

Руководство дончан отметило громкую победу команды.
"Поздравляю всех болельщиков, игроков, ветеранов, тренерский штаб и руководство "Динамо", у них был большой праздник. Мы всегда болеем за них, когда они отстаивают честь нашей страны.
Сегодня так сложилось, что мы победили, и я очень рад. Зашли с генеральным спонсором в раздевалку, премировали игроков в двойном размере, потому что они дали надежду на выход в Лигу Европы", - сказал Гельзин в эфире телеканала "Футбол 1".
Вчера, 13 мая, состоялся матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" встречалось с "Олимпиком" в столице Украины.
Киевляне проводили игру в день 90-летия клуба, однако победить в праздничный день украинскому гранду не удалось. "Олимпик" сумел поразить ворота соперника дважды, получив в ответ лишь один гол - 2:1. Это была первая победа в истории донецкого клуба над "Динамо".Футбол 1