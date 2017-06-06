Гонщица чудом пережила взрыв своего автомобиля на трассе

Девушка самостоятельно покинула сгоревший автомобиль.

Кортни Форс сумела избежать травм ESPN

Известная гонщица Кортни Форс едва не погибла во время соревнований по дрэг-рейсингу в США. Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на огромной скорости. Об этом сообщает NESN.

Сразу после старта машина набрала скорость порядка 500 километров в час, но добраться до финиша девушка не смогла. Двигатель взорвался, в результате чего автомобиль врезался в обочину.

Гонщице за рулем удалось выжить. Более того, 28-летняя Форс даже избежала травм благодаря специальному гоночному костюму, который защитил ее от огня. На следующий день пилотесса приняла участие в заезде NHRA New England Nationals и стала второй.

Стоит отметить, что Кортни Форс является дочерью бывшего гонщика Джона Форса, который становился чемпионом США в дрэг-рейсинге 16 раз.

Напомним, 28 мая в Формуле-1 состоялся Гран-при Монако, победителем которого стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.