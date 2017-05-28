Формула-1: Феттель выиграл Гран-при Монако

Пилот "Феррари" стартовал вторым, но сумел вырвать победу, опередив напарника Кими Райкконена.
Гонка прошла практически без обгонов из-за специфики трассы, но при этом с большим количеством аварий и поломок - с дистанции сошли Даниил Квят, Ланс Стролл, Стоффель Вандорн, Маркус Эрикссон, Дженсон Баттон, Паскаль Верляйн и Нико Хюлькенберг.
Ключевой стала тактика Феттеля, который за счет позднего пит-стопа сумел вырваться в лидеры и оставить за спиной Кими Райкконена, стартовавшего с поула.
По итогам шести этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (129 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (104) и Валттери Боттас (75).
Топ-10 (зона очков):
Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.ZN.UA