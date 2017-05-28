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Формула-1: Феттель выиграл Гран-при Монако

28 мая в 17:15

Пилот "Феррари" стартовал вторым, но сумел вырвать победу, опередив напарника Кими Райкконена.

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Феттель остается лидером личного зачета
formula1.com
Сегодня, 28 мая, состоялась очередная гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Монако. Победу праздновал Себастьян Феттель из "Феррари", который стартовал вторым и сумел выиграть борьбу у партнера по команде Кими Райкконена.

Гонка прошла практически без обгонов из-за специфики трассы, но при этом с большим количеством аварий и поломок - с дистанции сошли Даниил Квят, Ланс Стролл, Стоффель Вандорн, Маркус Эрикссон, Дженсон Баттон, Паскаль Верляйн и Нико Хюлькенберг.

Ключевой стала тактика Феттеля, который за счет позднего пит-стопа сумел вырваться в лидеры и оставить за спиной Кими Райкконена, стартовавшего с поула.

По итогам шести этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (129 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (104) и Валттери Боттас (75).

Топ-10 (зона очков):

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formula1.com
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Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.

По материалам: ZN.UA
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Тэги гонки Формула-1 Феттель Монако
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