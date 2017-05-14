Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании

Пилот "Мерседеса" сумел остаться лидером после победы в квалификации.
Феттель стартовал лучше лидера и сумел выйти на первое место, однако развязка наступила во время аварии Вандорна и Массы. Хэмилтон успел заехать на пит-стоп раньше Феттеля во время режима виртуальной машины безопасности и не потерял время, а вот Феттель побывал в боксах уже после рестарта. В итоге Хэмилтон сумел догнать и обойти пилота Феррари уже на 44-м круге, после чего доехать до финиша первым.
По итогам пяти этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (104 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (98) и Валттери Боттас (63).
Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.ZN.UA