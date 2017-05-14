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Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании

14 мая в 17:19

Пилот "Мерседеса" сумел остаться лидером после победы в квалификации.

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Хэмилтон сумел опередить Феттеля за счет ошибки "Феррари"
formula1.com
Сегодня, 14 мая, состоялась очередная гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Испании. Победу праздновал Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", который стартовал с поула и сумел выиграть борьбу у Себастьяна Феттеля из "Феррари".

Феттель стартовал лучше лидера и сумел выйти на первое место, однако развязка наступила во время аварии Вандорна и Массы. Хэмилтон успел заехать на пит-стоп раньше Феттеля во время режима виртуальной машины безопасности и не потерял время, а вот Феттель побывал в боксах уже после рестарта. В итоге Хэмилтон сумел догнать и обойти пилота Феррари уже на 44-м круге, после чего доехать до финиша первым.

По итогам пяти этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (104 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (98) и Валттери Боттас (63).

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formula1.com
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Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Формула-1 Феттель Хэмилтон гонка
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