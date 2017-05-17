ФИФА хочет вручать приз лучшему футболисту по итогам сезона

Международная федерация футбола пересмотрит формат определения лучшего игрока в мире.

ФИФА хочет дистанцироваться от "Золотого мяча" fifa.com

Международная федерация футбола () хочет изменить формат вручения приза "The Best" лучшему игроку в мире. Об этом сообщает Marca.

ФИФА планирует вручать награду не по итогам календарного года, а по результатам сезона, который в большинстве чемпионатов завершается в мае.

Данный шаг позволит призу ФИФА иметь собственный статус и не пересекаться с "Золотым мячом" французского журнала France Football, который вручается по итогам календарного года.

Стоит отметить, что с 2010-го по 2015 год ФИФА и France Football выбирали победителя и проводили церемонию вручения "Золотого мяча" совместно. Следующая церемония вручения награды "The Best" состоится 23 октября.

Напомним, по итогам 2016 года лучшим футболистом мира стал лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.