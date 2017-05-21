"Фенербахче" стал чемпионом Евролиги

Турецкий клуб завоевал первый титул на турнире в своей истории.

"Фенербахче" в финале уверенно обыграл греков Euroleague

В Стамбуле состоялся решающий поединок, в котором турецкий "Фенербахче" уверенно обыграл греческий "Олимпиакос".

Турецкая команда при поддержке домашних трибун показала уверенную игру в атаке и обороне, уступив в счете лишь во второй четверти. Это первый титул "Фенербахче" за всю историю выступлений команды на турнире.

"Фенербахче" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16)

"Фенербахче": Богданович (17 + 5 подборов), Калинич (17 + 5 подборов + 5 передач), Датоме (11 + 6 подборов), Удо (10 + 9 подборов + 4 передачи + 5 блок-шотов), Веселы (8 + 8 подборов), Диксон (8).

"Олимпиакос": Бирч (14), Милутинов (10), Спанулис (9 + 8 передач), Манцарис (9).

Бронзовым призером турнира стал московский ЦСКА, который в матче за третье место разобрался с мадридским "Реалом" - 94:70.

Напомним, в прошлом году Евролигу выиграл московский ЦСКА.