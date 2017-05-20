В финале баскетбольной Евролиги сыграют "Олимпиакос" и "Фенербахче"

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Стали известны финалисты самого престижного баскетбольного турнира Европы.

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" Euroleague

Состоялись полуфинальные матчи Финала четырех, в которых "Олимпиакос" обыграл ЦСКА, а "Фенербахче" оказался сильнее "Реала".

Первыми на площадку в Стамбуле вышли российский ЦСКА и греческий "Олимпиакос". Матч прошел в напряженной борьбе, с небольшим преимуществом ЦСКА.

Греки, проигрывая по ходу трех четвертей, в последнем отрезке совершили невероятный рывок, тем самым сумев вырвать победу.

Финал четырех. Первый полуфинал

ЦСКА (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) - 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

ЦСКА: Теодосич (23), де Коло (16), Джексон (12), Хайнс (8 + 2 блок-шота).

"Олимпиакос": Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Манцарис (12 + 6 подборов), Грин (8), Аграванис (8 + 7 подборов).

Во втором полуфинале хозяева паркета "Фенербахче" встречались с "Реалом". Весь поединок проходил под контролем турков, которые за всю встречу так и не подпустили испанцев к близкому расстоянию, оформив путевку в финал.

Финал четырех. Второй полуфинал

Фенербахче (Турция) - Реал (Испания) - 84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25)

"Фенербахче": Удо (18 + 12 подборов + 8 передач + 2 блок-шота), Богданович (14 + 6 подборов + 6 потерь), Веселы (12), Калинич (12 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Диксон (9), Слукас (9), Датоме (8).

"Реал": Юй (28 + 8 передач + 4 потери), Кэрролл (21), Томпкинс (8).

Финал и матч за третье место состоятся завтра, 21 мая.

Напомним, в прошлом году Евролигу выиграл московский ЦСКА.