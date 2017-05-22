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Экс-нападающий "Динамо" Теодорчик стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии

22 мая в 22:40

Футболист стал лидером "Андерлехта".

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Теодорчик записал на свой счет 22 гола в чемпионате Бельгии
twitter.com/RSCANDERLECHT
Польский нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик стал обладателем приза "Золотой бык", который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Бельгии.

Экс-форвард киевского "Динамо" в минувшем сезоне забил 22 гола в национальном первенстве. Такой же результат показал Генри Оньекуру из "Эйпена", но поляк обошел конкурента по дополнительным показателям.

Напомним, контракт игрока принадлежал "Динамо", но прошлым летом руководство киевлян приняло решение отправить нападающего в аренду. Поляк стал лидером бельгийского гранда, который выкупил футболиста за 4,75 миллиона евро.

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Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера "Динамо" в ближайшее время.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги футбол Теодорчик Андерлехт Динамо
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