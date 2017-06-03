"Динамо" и "Карпаты" отказались играть в Мариуполе – СМИ

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Два украинских клуба не поедут в зону АТО.

"Ильичевец" вернулся в Премьер-лигу football.ua

и "Карпаты" отказались играть в новом сезоне украинской Премьер-лиги в Мариуполе.

Такое решение представители клубов объясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей.

Решение УПЛ по этому вопросу остается неизвестным. Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиге "Ильичевец" проводил домашние поединки именно в Мариуполе.

Стоит отметить, что с первого места в элиту украинского футбола вернулся мариупольский "Ильичевец", а второе место в Первой лиге заняла "Десна", однако черниговская команда не прошла аттестацию и ее в УПЛ заменит "Верес".

Первый матч мариупольская команда в новом сезоне украинской Премьер-лиги сыграет против ровненского "Вереса".

Ранее сообщалось, что "Ильичевец" переименуют в "Мариуполь".