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"Динамо" и "Карпаты" отказались играть в Мариуполе – СМИ

3 июня в 11:30

Два украинских клуба не поедут в зону АТО.

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"Ильичевец" вернулся в Премьер-лигу
football.ua
Киевское "Динамо" и "Карпаты" отказались играть в новом сезоне украинской Премьер-лиги в Мариуполе.

Такое решение представители клубов объясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей.

Решение УПЛ по этому вопросу остается неизвестным. Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиге "Ильичевец" проводил домашние поединки именно в Мариуполе.

Стоит отметить, что с первого места в элиту украинского футбола вернулся мариупольский "Ильичевец", а второе место в Первой лиге заняла "Десна", однако черниговская команда не прошла аттестацию и ее в УПЛ заменит "Верес".

Первый матч мариупольская команда в новом сезоне украинской Премьер-лиги сыграет против ровненского "Вереса".

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Ранее сообщалось, что "Ильичевец" переименуют в "Мариуполь".

По материалам: footboom.com
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Тэги Мариуполь Украина Ильичевец Динамо Карпаты УПЛ футбол
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