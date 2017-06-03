"Динамо" и "Карпаты" отказались играть в Мариуполе – СМИ

Два украинских клуба не поедут в зону АТО.
Такое решение представители клубов объясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей.
Решение УПЛ по этому вопросу остается неизвестным. Напомним, что в нынешнем сезоне Первой лиге "Ильичевец" проводил домашние поединки именно в Мариуполе.
Стоит отметить, что с первого места в элиту украинского футбола вернулся мариупольский "Ильичевец", а второе место в Первой лиге заняла "Десна", однако черниговская команда не прошла аттестацию и ее в УПЛ заменит "Верес".
Первый матч мариупольская команда в новом сезоне украинской Премьер-лиги сыграет против ровненского "Вереса".
Ранее сообщалось, что "Ильичевец" переименуют в "Мариуполь".footboom.com