В первый день работы Рады под ее стенами собрались защитники НАБУ и чернобыльцы: фоторепортаж

Возле украинского парламента также состоялась акция "Нет домашнему насилию!".

Первое после каникул пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 16 мая, сопровождалось несколькими акциями под стенами парламента.

Активисты-антикоррупционеры призвали народных депутатов не поддерживать инициативу о запрете НАБУ расследовать уголовные производства, закрытые другими следственными органами. С этой целью была проведена акция "Проект №6220 – виселица для казни следствия НАБУ".

Участники перфоманса "Нет домашнему насилию!" требовали ратификации парламентом Стамбульской конвенции.

Организаторы акции "Внимание! Аварийно опасная Украина" пытались привлечь внимание общества и депутатов к проблеме высокого уровня аварийности и травматизма на дорогах страны.

Кроме того, под стенами парламента состоялся митинг ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, 16 мая под стенами Верховной Рады активисты общественного движения "Чесно" и "Реанимационного пакета реформ" провели акцию "Страусиный парад", чтобы напомнить политикам и обществу о необходимости обновить состав Центральной избирательной комиссии.