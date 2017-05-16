В Киеве прошла акция в поддержку антитабачного законодательства

Активисты требуют принятия Верховной Радой законопроектов №2820 и №4030а.

В понедельник, 15 мая, активисты общественной организации "Жизнь" и коалиции "За свободную от табачного дыма Украину" провели под стенами Верховной Рады акцию с призывом принятия новых законов, регулирующих производство и продажу табачных изделий.

Активисты собрались у парламента во время заседания Согласительного совета и требовали включения в повестку дня Верховной Рады законопроектов №2820 и №4030а.

Законопроект №2820 был рассмотрен парламентским комитетом по вопросам здравоохранения в октябре 2015 года и рекомендован к принятию в первом чтении, но Верховная Рада за него до сих пор не голосовала.

Проект закона, в частности, предусматривает запрет табачных изделий с ароматизаторами, запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, запрет рекламы сигарет в интернете, а также размещение на 65% упаковки сигарет фото с изображениями органов, пораженных вызванными курением болезнями. Документ также устанавливает новые уровни максимального содержания смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет.

Украинские производители табачных изделий выступают против принятия этого законопроекта, заявляя об угрозе срыва производственного процесса и снижения налоговых поступлений в бюджет.