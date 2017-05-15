Под Радой провели "парад страусов" в знак протеста против затягивания с обновлением ЦИК

Участники акции были одеты в костюмы страусов и держали в руках портреты политиков.

Под стенами Верховной Рады в понедельник, 15 мая, активисты общественного движения "Чесно" и "Реанимационного пакета реформ" провели акцию "Страусиный парад", чтобы напомнить политикам и обществу о необходимости обновить состав Центральной избирательной комиссии.

Активисты были одеты в костюмы страусов и держали в руках портреты политиков, которые, по их мнению, блокируют процесс переизбрания ЦИК, "пряча голову в песок".

Участники акции призвали парламентские фракции публично представить президенту список профессиональных и политически независимых кандидатов с хорошей репутацией.

Напомним, что семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, но состав комиссии не обновлен до сих пор.

В июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии. Однако в октябре председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что они не находят поддержки в парламенте.

Как писала своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, "на фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будуть загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года".

Подробнее об обновлении ЦИК читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".