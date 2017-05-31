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В МИД спрогнозировали дату ближайшей встречи глав государств "нормандской четверки"

31 мая в 00:56

Стороны переговорного процесса уже не рассчитывают на быстрый результат.

нормандская четверка
Порошенко может встретиться с Меркель, Макроном и Путиным летом
tvc.ru
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что встреча украинского президента Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным в "нормандском формате" состоится этим летом.

"Я думаю, что вполне реальна встреча летом. Госпожа Меркель очень вовлечена в этот процесс. И предварительно обсуждалось, что такая встреча будет после её возвращения с летних каникул", – сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире "5 канала" вечером во вторник, 30 мая.

По словам замглавы МИД, стороны переговорного процесса уже не рассчитывают на быстрый результат.

"Главное, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы она была стабильной, чтобы не было прямого противостояния", – отметила Зеркаль.

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Как сообщалось, 30 мая в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Напомним, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным 29 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в ближайшее время провести  встречу в "нормандском формате" .

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла  без участия России.

По материалам: 5 канал
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Тэги нормандский формат нормандская четверка Украина Германия Франция РФ
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