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Россия примет участие в новой встрече "нормандской четверки"

28 мая в 17:57

В Берлин отправится статс-секретарь-заместитель главы МИД РФ.

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Россия возвращается в "нормандскую четверку"
kremlin.ru
Россия примет участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в Берлине, сообщает "Интерфакс".

Статс-секретарь-заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин отправится на встречу заместителей министров иностранных дел 30 мая.

В  переговорах в "нормандском формате" принимают участие представители Франции, Германии, Украины и России.

"На встрече "нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь-замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - сообщили агентству в ведомстве в воскресенье, 28 мая.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в ближайшее время провести  встречу в "нормандском формате" по ситуации в Украине.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла  без участия России.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Россия встреча Франция МИД Германия Украина Берлин переговоры
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