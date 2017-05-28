Россия примет участие в новой встрече "нормандской четверки"

В Берлин отправится статс-секретарь-заместитель главы МИД РФ.
Статс-секретарь-заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин отправится на встречу заместителей министров иностранных дел 30 мая.
В переговорах в "нормандском формате" принимают участие представители Франции, Германии, Украины и России.
"На встрече "нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь-замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - сообщили агентству в ведомстве в воскресенье, 28 мая.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в ближайшее время провести встречу в "нормандском формате" по ситуации в Украине.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".
Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.Интерфакс