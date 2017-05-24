Меркель зовет "нормандскую четверку" на саммит



Контакт между лидерами стран четверки нужно установить поскорее, считает канцлер Германии.

Меркель хочет собрать вместе "нормандскую четврку" tvc.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель созывает лидеров стран "Нормандской четверки" на саммит.

На нем будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, пишет "Укринформ" со ссылкой на информацию немецкого издания Der Tagesspiegel.

"Мы безотлагательно будем искать возможности для четырех глав государств и правительств – три президента и я – для того, чтобы установить контакт", – сказала Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.