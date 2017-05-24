Меркель зовет "нормандскую четверку" на саммит

Контакт между лидерами стран четверки нужно установить поскорее, считает канцлер Германии.
На нем будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, пишет "Укринформ" со ссылкой на информацию немецкого издания Der Tagesspiegel.
"Мы безотлагательно будем искать возможности для четырех глав государств и правительств – три президента и я – для того, чтобы установить контакт", – сказала Меркель.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".
Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.Укринформ