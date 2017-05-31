В Кабмине говорят об отставании Украины от графика имплементации ассоциации с ЕС

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что ни в одной из сфер соглашение не было выполнено полностью.
Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина много в чем отстает и это отставание значительное. В 2016 году Украина из запланированных 130 актов права ЕС имплементировала всего 26.
После этого ЕС должен завершить все процедуры по заключению Соглашения и сдать на хранение документы о ратификации. Это Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.
По данным опроса КМИС, в феврале 2017 около 77% граждан Украины пришли бы на референдум о вступлении в ЕС и поданные голоса распределились бы таким образом: за вступление в ЕС - 64% голосов, против - 36%.Интерфакс-Украина