В Кабмине говорят об отставании Украины от графика имплементации ассоциации с ЕС

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что ни в одной из сфер соглашение не было выполнено полностью.

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что Украина отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Facebook/Олег Федонюк

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что Украина отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Министр отметила, что соглашение не было выполнено полностью ни в одной из сфер.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина много в чем отстает и это отставание значительное. В 2016 году Украина из запланированных 130 актов права ЕС имплементировала всего 26.

30 маяоб ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

После этого ЕС должен завершить все процедуры по заключению Соглашения и сдать на хранение документы о ратификации. Это Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.

По данным опроса КМИС, в феврале 2017 около 77% граждан Украины пришли бы на референдум о вступлении в ЕС и поданные голоса распределились бы таким образом: за вступление в ЕС - 64% голосов, против - 36%.