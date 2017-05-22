В БПП заявили о поддержке большинством фракции введения визового режима с Россией

Официальной позиции фракции по данному вопросу все еще нет.

Президентская фракция активно обсуждает идею введение виз для россиян Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев зявил, что большинство членов фракции поддерживают введение

"Подавляющее большинство фракции БПП за введение визового режима с Россией. Замечания касались лишь вопроса крымских татар в оккупированном Крыму", – написал политик на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 22 мая.

Он добавил, что проблему возможного ущемления прав украинских граждан на аннексированном полуострове после введения визового режима с РФ поднял председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров. В первую очередь это "касается тех, кто родился после аннексии, и не только" уточнил Арьев.

"Мы выйдем на решение проблемы…, и тогда будет принято решение о визовом режиме с РФ. Пока что официальной позиции фракции нет", – подытожил депутат.

Ранее заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ в четверг, 25 мая, хотя он и не включен в повестку дня пленарной недели.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, указал на необходимость проведения консультаций между парламентскими фракциями для успешного голосования по этому вопросу. По словам спикера, Рада сможет вернуться к вопросу визового режима с РФ не ранее следующей недели.

Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в начале года, введение визового режима с государством-агрессором поддерживают 45% украинских граждан. В то же время, 46% не поддерживают эту идею, остальные – не определились или не смогли ответить.