В БПП заявили о поддержке большинством фракции введения визового режима с Россией

Официальной позиции фракции по данному вопросу все еще нет.
"Подавляющее большинство фракции БПП за введение визового режима с Россией. Замечания касались лишь вопроса крымских татар в оккупированном Крыму", – написал политик на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 22 мая.
Он добавил, что проблему возможного ущемления прав украинских граждан на аннексированном полуострове после введения визового режима с РФ поднял председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров. В первую очередь это "касается тех, кто родился после аннексии, и не только" уточнил Арьев.
"Мы выйдем на решение проблемы…, и тогда будет принято решение о визовом режиме с РФ. Пока что официальной позиции фракции нет", – подытожил депутат.
Ранее заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ в четверг, 25 мая, хотя он и не включен в повестку дня пленарной недели.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, указал на необходимость проведения консультаций между парламентскими фракциями для успешного голосования по этому вопросу. По словам спикера, Рада сможет вернуться к вопросу визового режима с РФ не ранее следующей недели.
Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в начале года, введение визового режима с государством-агрессором поддерживают 45% украинских граждан. В то же время, 46% не поддерживают эту идею, остальные – не определились или не смогли ответить.ZN.UA