В АП начали подготовку ежегодного послания президента к Верховной Раде

Над проектом документа трудится рабочая группа под руководством главы АП.
Подготовкой проекта послания будет заниматься рабочая группа под руководством главы Администрации президента Игоря Райнина. Ответственность за методическое и научное обеспечение проекта глава государства возложил на своего советника, директора Национального института стратегических исследования Владимира Горбулина.
Проект послания должен быть подготовлен в течение трех месяцев.
Как сообщалось, 14 мая президент Петр Порошенко даст первую в этом году открытую пресс-конференцию. Мероприятие приурочено ко Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом.
Предыдущая пресс-конференция Порошенко состоялась в июле прошлого года.ZN.UA