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В АП начали подготовку ежегодного послания президента к Верховной Раде

12 мая в 23:34

Над проектом документа трудится рабочая группа под руководством главы АП.

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Порошенко выступит перед депутатами после летних каникул
пресс-службы президента Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о подготовке текста его ежегодного послания к Верховной Раде. Соответствующий документ появился на официальном сайте главы государства в пятницу, 12 мая.

Подготовкой проекта послания будет заниматься рабочая группа под руководством главы Администрации президента Игоря Райнина. Ответственность за методическое и научное обеспечение проекта глава государства возложил на своего советника, директора Национального института стратегических исследования Владимира Горбулина.

Проект послания должен быть подготовлен в течение трех месяцев.

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Как сообщалось, 14 мая президент Петр Порошенко даст первую в этом году открытую пресс-конференцию. Мероприятие приурочено ко Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Предыдущая пресс-конференция Порошенко состоялась в июле прошлого года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко послание Рада
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