Украине стоит отказаться от постоянной смены внешнего курса в пользу четкой политики – эксперты

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Такая политика может быть ориентирована на Евросоюз и НАТО.

Украине необходимо сосредоточиться на сотрудничестве с ЕС и НАТО Василий Артюшенко, ZN.UA

В условиях нарастания кризисных явлений в системе международной безопасности Украине крайне необходимо сохранить свободу выбора союзников и обязательств. Стране стоит перейти от постоянно меняющегося внешнего курса к четкой фиксации евроатлантического курса. Об этом в своей статье дляпишут эксперты Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко, Юлия Курнышова и Елена Снигирь.

Авторы отмечают, что такая фиксация может осуществляться через более полное и функциональное сотрудничество с Европейским Союзом на принципах постепенного сближения. Когда-то такая идеология лежала в основе самого процесса евроинтеграции. Необходимо понимать, что интеграция и сотрудничество имеют будущее только тогда, когда они взаимовыгодны. Уже на сегодняшний день формат украинских отношений с ЕС предлагает широкие возможности, которыми Киев часто не пользуется, ибо ставит себе нереалистичные цели. Продуманная, прагматичная и взаимовыгодная европейская политика будет более полезной, будет вызывать больше доверия и, в конце концов, быстрее приведет Украину к Европе, чем лозунги о евроинтеграции, которым не хватает конкретного содержания.

Сквозь призму безопасности и сохранения государственности целесообразно рассматривать и украинское партнерство с НАТО. Членство в альянсе было бы идеальным инструментом, но сегодня его достичь труднее, чем это было возможно десять лет назад. Ситуация ухудшилась, активы Украины уменьшились, риски для НАТО возросли, и этого нельзя не принимать во внимание. Игнорирование реалий уменьшит доверие к Украине и будет свидетельствовать об ограниченной способности понимать нужды и интересы партнеров, даже стратегических. При этих условиях ответственной тактикой было бы такое партнерство с НАТО, которое учитывало бы общность видения и целей, адекватно оценивало различия в восприятии рисков и угроз, прежде всего со стороны России. Украине нужна НАТО как стратегический ориентир, равно как нужны и несколько лет содержательного сотрудничества, которое продемонстрирует реальную ценность сторон друг для друга.