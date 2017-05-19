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Украина становится восточным флангом НАТО – Климпуш-Цинцадзе

19 мая в 16:25

Отказ Киева от внеблокового статуса является очень важным и серьезным шагом, подчеркнула вице-премьер.

НАТО
Украина постепенно сближается с НАТО
telegraf.com.ua
Украина де-факто становится восточным флангом Североалтантического Альянса, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В данный момент, на мой взгляд, Украина становится де-факто восточным флангом Североатлантического альянса. Это происходит из-за того, что мы для себя определили все политические задания и задания в области безопасности, исходя из тех реалий, которые очень четко стали перед нами с 2014 года", – цитирует УНИАН ее заявление на мероприятиях по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине.

"Я уверена, что этот вызов и официальный отказ Украины от внеблоковости является очень важным и серьезным шагом", – отметила вице-премьер.

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Ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе в своей статье для ZN.UA писала, что вступление Украины в НАТО позволит защитить не только политические и военные, но также и экономические интересы страны.

Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?", посвященную вопросу целесообразности евроатлантической интеграции Украины, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина НАТО вице-премьер
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