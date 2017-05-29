Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 16 июня

Обвинение настаивало на продолжении заседания, а защита ходатайствовала о перерыве.

Прокуратура упрекнула адвокатов Януковича в затягивании процесса vidia.org

Оболонский районный суд Киева на заседании в понедельник, 29 мая, объявил перерыв в рассмотрении по существу уголовного производства о. Следующее судебное заседание запланировано на 16 июня, сообщает "РБК-Украина".

Ходатайство о перерыве подали адвокаты Януковича, в то время как государственное обвинение настаивало на продолжении заседании. Военный прокурор Роман Кравченко упрекнул защиту беглого экс-президента в умышленном затягивании процесса.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.