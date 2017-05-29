Суд рассматривает дело о госизмене Януковича: онлайн-трансляция

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Оболонский райсуд рассматривает дело о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева 29 мая продолжил подготовительное заседание по делу о государственной измене беглого эксп-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции достоинства, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Судебный процесс по обвинению в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича 4 мая.