США готовы усилить свое участие в урегулировании конфликта в Донбассе – источники

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Конкретные предложения по форматам и механизмам переговоров пока не озвучиваются.

В Вашингтоне готовы усилить свою вовлеченность в переговорах по Донбассу

Американская сторона дала понять Киеву, что готова к большей вовлеченности в процесс урегулирования конфликта на Востоке Украины. Об этом в своей статье дляпишет Татьяна Силина, ссылаясь на источники в АП.

При этом, автор указала, что конкретные предложения по форматам и механизмам пока не озвучиваются.

"Как утверждают наши источники на Банковой, американцы дали понять, что готовы к большей вовлеченности в урегулирование конфликта на Востоке Украины. Правда, пока без озвучивания конкретных предложений по форматам и механизмам. Украинская сторона давно уже давала понять, что не в восторге от параллельного "нормандскому" двустороннего американо-российского трека, олицетворением которого и был тандем Нуланд—Сурков", – отмечает Силина.

По ее словам, вопрос усиления участия США поднимается давно, но до сих пор, насколько известно, этому упорно противилась европейская часть "нормандского" формата. Определенные подвижки в этом направлении, как отмечает автор, возможны после скорого саммита НАТО.

"Эксперты утверждают, что многое будет зависеть от встречи на его полях Трампа с Меркель. И если американцам скажут, что желают их видеть в том или ином формате, новые форматы могут, наконец, стать реальностью", – указывает аналитик.

Силина также отметила, что согласно информации ZN.UA, в Вашингтоне американская сторона (а министр Климкин помимо Трампа и Пенса встретился еще и с заместителем помощника президента по вопросам Европы и России Фийоной Хилл, советником вице-президента по нацбезопасности Андреа Томсон, политическим директором Госдепа Брайаном Хуком) заверила, что никаких сделок с РФ "за спиной" Украины заключаться не будет.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Соединенные Штаты поддерживают переговоры в "нормандском формате", однако не собираются становиться его частью.

Подробнее об итогах встреч президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым читайте в статье Татьяны Силиной "Треугольник в Овальном кабинете" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".