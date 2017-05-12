В МИД говорят, что США не войдет в "нормандский формат"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

При этом США поддерживают переговоры в этом формате.

США не войдет в «нормандский формат», несмотря на поддержку таких переговоров tvc.ru

Соединенные Штаты поддерживают переговоры в "", однако не собираются стать его частью. США также настаивают на выполнении Россией Минских соглашений, отмечает заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет " Интерфакс-Украина ".

По словам замминистра, нет необходимости, чтобы все участвовали в "нормандском формате", так как существуют и другие форматы. При этом в МИД отметили необходимость участия в "нормандском формате" России, поскольку без нее такие переговоры не будут иметь значения для решения проблемы.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.