В МИД говорят, что США не войдет в "нормандский формат"

При этом США поддерживают переговоры в этом формате.
По словам замминистра, нет необходимости, чтобы все участвовали в "нормандском формате", так как существуют и другие форматы. При этом в МИД отметили необходимость участия в "нормандском формате" России, поскольку без нее такие переговоры не будут иметь значения для решения проблемы.поставить на паузу работу "нормандской четверки".
Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.Интерфакс-Украина