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В МИД говорят, что США не войдет в "нормандский формат"

12 мая в 13:05

При этом США поддерживают переговоры в этом формате.

нормандская четверка
США не войдет в «нормандский формат», несмотря на поддержку таких переговоров
tvc.ru
Соединенные Штаты поддерживают переговоры в "нормандском формате", однако не собираются стать его частью. США также настаивают на выполнении Россией Минских соглашений, отмечает заместитель министра иностранных дел Украины  Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам замминистра, нет необходимости, чтобы все участвовали в "нормандском формате", так как существуют и другие форматы. При этом в МИД отметили необходимость участия в "нормандском формате" России, поскольку без нее такие переговоры не будут иметь значения для решения проблемы.

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Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла  без участия России.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Россия переговоры США Украина
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