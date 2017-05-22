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СМИ сообщили о тайном замере президентского рейтинга Святослава Вакарчука

22 мая в 14:50

Кроме политиков авторы исследования решили включить в анкету для соцопроса фамилию лидера группы "Океан Эльзы". Другие певцы в списке отсутствуют.

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Святослав Вакарчук получил неожиданную пиар-поддержку от социологов и СМИ
Facebook/Okean Elzy (official)
Социологические службы "Социс" и "Рейтинг" в марте делали замеры президентских рейтингов. Как пишет издание "Украинская правда", их результаты презентовал во время одного из совещаний на Банковой Игорь Грынив, бывший председатель фракции БПП.

Согласно результатам, за Петра Порошенко проголосовали бы 13,2% избирателей среди тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах. На втором месте с минимальным отрывом в рамках погрешности – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 12,9%, а закрывает тройку лидеров певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с результатом в 12,3%.

Четвертым и пятым в списке указаны лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и "Радикальной партии" Олег Ляшко – с примерно одинаковой поддержкой в 10%. Далее следуют один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко с около 8% поддержки и лидер партии "За жизнь!" Вадим Рабинович с чуть более 7%.

Одного из бывших лидеров электоральной симпатии мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового в марте поддерживали примерно 6% тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах.

Как отмечает издание, "по словам одного из участников совещаний, который также знаком с результатами опросов, при условии выхода во второй тур Тимошенко, она выиграет у действующего президента с перевесом в 5% голосов".

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Следует отметить, что обнародованные данные почти ничем не отличаются от последнего исследования Центра Разумковаа (кроме фамилии Святослава Вакарчука, которого солидные социологи никогда не включают в списки). Так, по данным исследования, рейтинг Порошенко составляет 10,3%, рейтинг Тимошенко – 9,5%.

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Тэги рейтинг лидерство
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