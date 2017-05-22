СМИ сообщили о тайном замере президентского рейтинга Святослава Вакарчука

Кроме политиков авторы исследования решили включить в анкету для соцопроса фамилию лидера группы "Океан Эльзы". Другие певцы в списке отсутствуют.

Святослав Вакарчук получил неожиданную пиар-поддержку от социологов и СМИ Facebook/Okean Elzy (official)

Социологические службы "Социс" и "Рейтинг" в марте делали замеры. Как пишет издание " Украинская правда ", их результаты презентовал во время одного из совещаний на Банковой Игорь Грынив, бывший председатель фракции БПП.

Согласно результатам, за Петра Порошенко проголосовали бы 13,2% избирателей среди тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах. На втором месте с минимальным отрывом в рамках погрешности – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 12,9%, а закрывает тройку лидеров певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с результатом в 12,3%.

Четвертым и пятым в списке указаны лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и "Радикальной партии" Олег Ляшко – с примерно одинаковой поддержкой в 10%. Далее следуют один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко с около 8% поддержки и лидер партии "За жизнь!" Вадим Рабинович с чуть более 7%.

Одного из бывших лидеров электоральной симпатии мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового в марте поддерживали примерно 6% тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах.

Как отмечает издание, "по словам одного из участников совещаний, который также знаком с результатами опросов, при условии выхода во второй тур Тимошенко, она выиграет у действующего президента с перевесом в 5% голосов".

Следует отметить, что обнародованные данные почти ничем не отличаются от последнего исследования Центра Разумковаа (кроме фамилии Святослава Вакарчука, которого солидные социологи никогда не включают в списки). Так, по данным исследования, рейтинг Порошенко составляет 10,3%, рейтинг Тимошенко – 9,5%.