Саша Боровик подал в суд на Порошенко

Боровик судится из-за лишения его гражданства.

Боровик подал иск на Порошенко Бывший депутат Одесского горсовета Cаша Боровик подал в Высший административный суд Киева апелляцию на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства, об этом Боровик написал на своей странице в Facebook.

"Считаем Указ Президента Украины Порошенко в части прекращения гражданства Александру Боровику незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных Президенту Конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины", - процитировал Боровик часть иска.

Боровик считает действия Порошенко незаконными.

"Президент Украины Петр Порошенко принудительно лишил Александра Боровика гражданства, поскольку прекращение гражданства является следствием определенных добровольных действий человека. По мнению истца, оспариваемый в части прекращения ему гражданства Указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер", - навел соответствующую цитату с позова Боровик.

Он также назвал решения Порошенко о лишении его гражданства Украины признаком тоталитарного режима, поскольку "власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов, идей и политических убеждений".

Он напомнил, что лишение гражданства является недопустимым правовым явлением. В соответствии со статьей 25 Конституции Украины и статьи 2 Закона о гражданстве запрещено лишения гражданства Украины.