Решение о возобновлении Пасенюка в статусе судьи КСУ принимали судьи с конфликтом интересов – Трепак

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Конфликт интересов усматривается по меньшей мере у трех из пяти судей ВАСУ, принимавших соответствующее постановление.

Решение ВАСУ о восстановлении Пасенюка в должности судьи КСУ принято не совсем законно Андрей Товстыженко, ZN.UA

Состав Высшего административного суда Украины, который принял решение о восстановлении Александра Пасенюка в должности судьи Конституционного суда, по закону не мог этого делать, поскольку в его состав входили судьи, у которых был конфликт интересов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Автор указывает, что согласно ст. 27 КАСУ, судья "не может участвовать в рассмотрении административного дела, и ему дают отвод, если он, в частности, прямо или опосредованно заинтересован в результате рассмотрения дела, а также при наличии других обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности судьи".

При наличии указанных оснований судья, как указывает Трепак, обязан заявить самоотвод. По этим же основаниям ему может быть заявлен отвод лицами, которые принимают участие в деле (ст. 30 КАСУ).

"Постановление ВАСУ от 24 апреля 2017 г. от лица Украины приняли судьи Е.Калашникова, Л.Черпицкая, Л.Гончар, А.Еремин и О.Донец. Конфликт интересов в этом деле усматривается по меньшей мере у трех из них — Л.Гончар, Е.Калашниковой и Л.Черпицкой", - отмечает автор.

По словам Трепака, упомянутые судьи "пришли" в ВАСУ при председательстве Пасенюка, в период с 2004 по 2011 годы. В качестве председателя ВАСУ Пасенюк был причастен к формированию состава ВАСУ, "инициируя их переход в ВАСУ, подписывая представления и другие документы, необходимые для избрания судьями ВАСУ".

"Занимая самую высокую административную должность в ВАСУ, Пасенюк издавал распорядительные акты относительно судей ВАСУ, которые касались состава палат и коллегий, отпусков и командировок судей, их премирования, награждений и наложения на них взысканий, имел отношение к распределению дел между судьями, решал вопрос по обеспечению их квартирами и т.п.", - подчеркивает автор.

Экс-первый замглавы СБУ указывает, что из названной пятерки судей в период председательства Пасенюка в ВАСУ были избраны и работали под его руководством Л.Гончар (избрана судьей ВАСУ в 2005 г.), Е.Калашникова (избрана судьей ВАСУ в 2010 г.), и Л.Черпицкая (Шкляр) (избрана судьей ВАСУ в 2007 г.).

По мнению автора, данные судьи находились от Пасенюка в определенной зависимости: как во время претендования на должность судьи ВАСУ, так и во время работы на этой должности. Их судьба в значительной степени зависела от воли и отношения к ним Пасенюка.

"Кажется, что при таких обстоятельствах эти судьи должны были взять самоотвод в деле Пасенюка. Но они этого не сделали и, насколько известно, даже не обратились за соответствующим разъяснением в НАПК, что необходимо было сделать в случае возникновения сомнений относительно наличия у них конфликта интересов. Таким образом, уже одним этим фактом поставлены под сомнение обоснованность и законность решения в деле Пасенюка", - заключает Трепак.

Он также указывает на то, что за неуведомление лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов, а также совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов установлена административная ответственность (ст. 1727 КУоАП).

Помимо этого, постановление судебного решения судьей, который по закону не мог участвовать в рассмотрении дела, может также быть оценено через призму ст. 375 УК, предусматривающей ответственность за принятие заведомо неправосудного решения

Нарушение правил самоотвода также является одним из оснований дисциплинарной ответственности судьи, вопрос о которой решает Высший совет правосудия.

Подробнее о специфике принятия и последствиях решения ВАСУ о возобновлении Александра Пасенюка в статусе судьи КС читайте в статье Виктора Трепака "Почему не тонет Пасенюк? История судьи, незаменимого для четырех президентов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".