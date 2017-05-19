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Рада сегодня рассмотрит изменения в законодательство о предотвращении коррупции: онлайн-трансляция

19 мая в 09:49

Депутаты также рассмотрят проект закона об обязательном питании школьников.

рада зал
Сегодня Рада займется законодательством против коррупции
Василий Артюшенко, ZN.UA
 Верховная Рада Украины сегодня, 19 мая, на пленарном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения коррупции и проект закона о внесении изменений в законодательство относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Докладчиком по законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения коррупции (проект н.д. Александра Спиваковського, предоставлен 15.04.2016, представление Комитета - 14.06.2016) будет депутат Александр Спиваковский.

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Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью. 

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги закон Рада коррупция парламент депутат
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