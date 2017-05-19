Рада сегодня рассмотрит изменения в законодательство о предотвращении коррупции: онлайн-трансляция

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Депутаты также рассмотрят проект закона об обязательном питании школьников.

Сегодня Рада займется законодательством против коррупции Василий Артюшенко, ZN.UA Верховная Рада Украины сегодня, 19 мая, на пленарном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения коррупции и проект закона о внесении изменений в законодательство относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Докладчиком по законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения коррупции (проект н.д. Александра Спиваковського, предоставлен 15.04.2016, представление Комитета - 14.06.2016) будет депутат Александр Спиваковский.

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Напомним, Рада на этой неделе займется вопросами ЖКХ, сельским хозяйством, культурой и духовностью.