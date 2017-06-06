Рада сегодня рассмотрит изменения в закон "О предотвращении коррупции": онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете на 2017 год.

Рада займется изменениями в госбюджет на 2017 год Сайт партии "Народный фронт" Верховная Рада Украины сегодня, 6 июня, на пленарном заседании рассмотрит изменения в некоторые законы относительно предотвращения коррупции. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Так, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно усовершенствования порядка организации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также депутаты заслушают законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (относительно обеспечения финансирования местных выборов).

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Напомним, на этой неделе Рада планировала заняться языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасности.