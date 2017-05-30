Путь к ратификации ассоциации Украины с ЕС затянулся из-за действий Кремля – Порошенко

При этом президент поблагодарил политиков и народ Нидерландов за ратификацию ассоциации.

Порошенко сказал, что ратификация ассоциации затянулась из-за пакостей Кремля Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко сделал выступил с заявлением по поводу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, в котором поблагодарил верхнюю и нижние палаты парламента Нидерландов, премьера Марка Рютте и народ Нидерландов. Порошенко также отметил, что путь Украины к ратификации ассоциации оказался более долгим, чем ожидалось из-за многочисленных пакостей со стороны Кремля.

Ранее сообщалось, что Сенат Нидерландов проголосовал за. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

Ранее сообщалось, что в Сенате Нидерландов образовалась большинство за голосование в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.