Посол США сообщила о заинтересованности Тиллерсона в участии в урегулировании ситуации в Донбассе

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Госсекретарь изучает различные варианты участия США в процессе политико-дипломатического решения проблемы.

Тиллерсон уделяет немало внимания Украине Bill Clark / CQ-Roll Call

Государственный секретарь СШАрассматривает Украину как важное направление американской внешней политики и изучает различные варианты участия в процессе урегулирования конфликта в Донбассе, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины и, я думаю, движемся вперед в очень позитивном направлении. Очевидно, что ситуация на Востоке является очень важной частью этого, и мы будем всячески поддерживать Украину. Госсекретарь Тиллерсон внимательно изучает все возможные варианты нашего участия в решении этого вопроса" - сообщила дипломат журналистам в пятницу, 2 июня.

Так Йованович ответила на вопрос о возможном участии США в работе "нормандского" или других форматов по урегулированию конфликта в Донбассе, передает "Укринформ".

Напомним, 11 мая глава МИД Украины Павел Климкин встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к "нормандскому формату".

Как сообщили источники ZN.UA в Администрации президента, на встрече с Климкиным американцы дали понять, что готовы к большей вовлеченности в урегулирование конфликта на Донбассе, правда, пока без озвучивания конкретных предложений по форматам и механизмам.

Подробнее о визите Климкина в Белый дом и его результатах читайте в материале Татьяны Силиной "Треугольник в овальном кабинете" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".