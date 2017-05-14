Порошенко объяснил скандальное фото его сына в футболке с надписью "Russia"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По его словам, это был Хэллоуин.

Порошенко говорит, что его сын ходит в футболке с надписью "Russia" на Хэллоуин. Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что его сын Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Russia" на Хэллоуин.

"И это был вертеп. Кто-то рисовался чертом, а кто-то одел эту футболку. Там 14-15 летние ребята. Они не политики. Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение не приемлемым. Я провел разговор со своим 15-летним сыном. Думаю, я нашел правильные слова, чтобы ему объяснить. Уверяю, эту футболку в своей публичной жизни он не носит", - сказал президент.

На вопрос журналистов, почему его дети учатся за границей, а не в Украине, Порошенко ответил, что дело не в украинских школах.

"И я не хочу, чтобы мои дети стали мажорами. И там, в тех зарубежных школах они не имеют никаких привилегий как дети президента. Мы разработали законопроект реформирования украинского образования. Думаю, это важный момент повестке дня сейчас", - добавил он.

Напомним, что в своей статье для ZN.UA Оксана Онищенко писала, что практика школьного репетиторства есть проявлением более глубоких проблем украинского образования. Батьки сомневаются в том, что школьные программы соответствуют программам ВНО.

Подробнее о проблемах репетирорства в Украине читайте в статье Оксаны Онищенко "Что делать с репетиторством в школах? Советы международных экспертов" в еженедельнике "Зерало недели. Украина".