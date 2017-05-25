Порошенко и Трюдо обсудили ситуацию на Востоке Украины

В телефонном разговоре лидеры стран также коснулись вопросов углубления дальнейшего сотрудничества.
В частности, он проинформировал высокопоставленного канадского чиновника о развитии ситуации в Донбассе и несоблюдении Россией Минских договоренностей, и выразил уверенность в том, что лидеры стран-членов НАТО и "Большой семерки" продолжат санкционное давление на Кремль.
В свою очередь премьер-министр Канады заверил, что коалиция стран привержена поддержке Украины.
Кроме того, лидеры государств обсудили пути дальнейшей активизации двусторонних отношений и приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.
Президент Украины также поблагодарил Канаду за ее позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, в частности, продолжение тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве.
По мнению Петра Порошенко, принятие Евросоюзом решения о предоставлении Украине безвизового режима создает условия для дальнейшей либерализации визового режима между Украиной и Канадой.ZN.UA