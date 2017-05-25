Порошенко и Трюдо обсудили ситуацию на Востоке Украины

В телефонном разговоре лидеры стран также коснулись вопросов углубления дальнейшего сотрудничества.

Украина и Канада обсудили нарушение Россией Минских соглашений в Донбассе president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба гаранта.

В частности, он проинформировал высокопоставленного канадского чиновника о развитии ситуации в Донбассе и несоблюдении Россией Минских договоренностей, и выразил уверенность в том, что лидеры стран-членов НАТО и "Большой семерки" продолжат санкционное давление на Кремль.

В свою очередь премьер-министр Канады заверил, что коалиция стран привержена поддержке Украины.

Кроме того, лидеры государств обсудили пути дальнейшей активизации двусторонних отношений и приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Президент Украины также поблагодарил Канаду за ее позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, в частности, продолжение тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве.

По мнению Петра Порошенко, принятие Евросоюзом решения о предоставлении Украине безвизового режима создает условия для дальнейшей либерализации визового режима между Украиной и Канадой.