Сенат Канады одобрил Соглашение о ЗСТ с Украиной

Для завершения ратификации подпись под документом должен поставить генерал-губернатор.

Верхняя палата канадского парламента проголосовала за Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной Минэкономразвития/Twitter

Верхняя палата канадского парламента в четверг, 18 мая, в третьем чтении проголосовала за ратификацию

"Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", – сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Twitter, добавив, что для завершения ратификации Соглашения свою подпись под документом должен поставить генерал-губернатор Канады.

"Финишная прямая!", – подытожил дипломат.

Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7 — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.

До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма! — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Украинская сторона завершила ратификацию Соглашения 25 апреля. Ожидается, что процесс ратификации документа канадской стороной займет не меньше месяца.