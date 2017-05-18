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Сенат Канады одобрил Соглашение о ЗСТ с Украиной

18 мая в 23:04

Для завершения ратификации подпись под документом должен поставить генерал-губернатор.

Украина Канада Украина
Верхняя палата канадского парламента проголосовала за Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной
Минэкономразвития/Twitter
Верхняя палата канадского парламента в четверг, 18 мая, в третьем чтении проголосовала за ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

"Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", – сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Twitter, добавив, что для завершения ратификации Соглашения свою подпись под документом должен поставить генерал-губернатор Канады.

"Финишная прямая!", – подытожил дипломат.

 

 

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Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой  было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо. 

Украинская сторона завершила ратификацию Соглашения 25 апреля. Ожидается, что процесс ратификации документа канадской стороной займет не меньше месяца.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Канада ЗСТ Украина
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