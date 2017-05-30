Половина украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду

Очередные парламентские выборы должны пройти через 2,5 года. Сторонники части политических сил хотели бы провести их уже сейчас.

Больше всего хотят досрочных выборов сторонники Юлии Тимошенко и бывших регионалов Василий Артюшенко, ZN.UA

В мае 2017 года половина украинцев (50%) поддерживает идею роспуска парламента и назначения, 37% - не поддерживают, 13% - не определились, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, уровень поддержки идеи проведения досрочных выборов в годовой перспективе практически не изменился.

Больше всего поддерживают идею досрочных перевыборов парламента сторонники партий "Оппозиционный блок" и "Батькивщина", меньше всего – партии "Блок Петра Порошенко Солидарность".

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-20 мая 2017 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в случае досрочных выборов в Раду имеют шансы преодолеть 5%-ный барьер до восьми политических сил. Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором, готовы отдать свои голоса за партию "Батькивщина" 13,9% респондентов, за партию "Оппозиционный блок" - 10,4%, за партию "БПП Солидарность" - 10,2%, за "Радикальную партию" - 9,5%, за партию "За жизнь" - 9,2%, за партию "Гражданская позиция" - 7,7% опрошенных, за "Самопомич" - 7,1%, за партию "Свобода" - 6,6%.

Очередные парламентские выборы должны пройти через 2,5 года – осенью 2019 года.