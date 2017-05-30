На досрочных выборов в Раду могут пройти восемь партий

Рейтинги крупнейших политических сил существенно не меняются: их поддержка находится около уровня 10%.

В случае досрочных выборов в Раде будет больше бывших регионалов и сторонников Юлии Тимошенко Василий Артюшенко, ZN.UA

Наимеют шансы преодолеть 5%-ный барьер до восьми политических сил, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором, готовы отдать свои голоса за партию "Батькивщина" 13,9% респондентов, за партию "Оппозиционный блок" - 10,4%, за партию "БПП Солидарность" - 10,2%, за "Радикальную партию" - 9,5%, за партию "За жизнь" - 9,2%, за партию "Гражданская позиция" - 7,7% опрошенных, за "Самопомич" - 7,1%, за партию "Свобода" - 6,6%.

Социологическая группа "Рейтинг"

Остальные партии пока имеют значительно меньшую поддержку.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-20 мая 2017 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батькивщина" – 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.