Половина депутатов в мае пропустили более половины голосований Рады

Причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными.

Некоторые депутаты вообще не ходят на работу, а некоторые ходят, но не голосуют Василий Артюшенко, ZN.UA

В мае 217 года состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 497 голосований.

Согласно исследования Комитета избирателей Украины, 208 народных депутатов пропустили более половины голосований Рады. Из них 60 – пропустили более 90% голосований.

Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании в течение месяца. Это касается девяти депутате. Среди них Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Эдуард Матвийчук (внефракционные), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Петр Сабашук, Оксана Билозир (БПП), а также Александр Онищенко и Сергей Клюев, которых разыскивает украинская власть.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок") и Денис Дзензерский ("Народный Фронт") проголосовали в мае только один раз, Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – дважды, Евгений Мураев (внефракционный) – трижды.

Причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными. Только Оксана Билозир отсутствовала в Раде и не голосовала по уважительным причинам, а именно из-за болезни, что отражено на сайте ВРУ.

Только двое народных депутатов, Виктор Пинзеник (БПП) и Николай Бондарь (НФ), приняли участие в 100% голосований.

17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану, пленарные заседания шестой сессии начались 7 февраля, а завершатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планом отведено 12 недель для пленарных заседаний.