Половина депутатов в мае пропустили более половины голосований Рады

Причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными.
Согласно исследования Комитета избирателей Украины, 208 народных депутатов пропустили более половины голосований Рады. Из них 60 – пропустили более 90% голосований.
Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании в течение месяца. Это касается девяти депутате. Среди них Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Эдуард Матвийчук (внефракционные), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Петр Сабашук, Оксана Билозир (БПП), а также Александр Онищенко и Сергей Клюев, которых разыскивает украинская власть.
Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок") и Денис Дзензерский ("Народный Фронт") проголосовали в мае только один раз, Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – дважды, Евгений Мураев (внефракционный) – трижды.
Причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными. Только Оксана Билозир отсутствовала в Раде и не голосовала по уважительным причинам, а именно из-за болезни, что отражено на сайте ВРУ.
Только двое народных депутатов, Виктор Пинзеник (БПП) и Николай Бондарь (НФ), приняли участие в 100% голосований.
17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану, пленарные заседания шестой сессии начались 7 февраля, а завершатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планом отведено 12 недель для пленарных заседаний.ZN.UA