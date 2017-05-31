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Половина депутатов в мае пропустили более половины голосований Рады

31 мая в 12:33

Причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными.

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Некоторые депутаты вообще не ходят на работу, а некоторые ходят, но не голосуют
Василий Артюшенко, ZN.UA
В мае 217 года состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 497 голосований.

Согласно исследования Комитета избирателей Украины, 208 народных депутатов пропустили более половины голосований Рады. Из них 60 – пропустили более 90% голосований.

Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании в течение месяца. Это касается девяти депутате. Среди них Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Эдуард Матвийчук (внефракционные), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Петр Сабашук, Оксана Билозир (БПП), а также Александр Онищенко и Сергей Клюев, которых разыскивает украинская власть.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок") и Денис Дзензерский ("Народный Фронт") проголосовали в мае только один раз, Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – дважды, Евгений Мураев (внефракционный) – трижды.

Причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными. Только Оксана Билозир отсутствовала в Раде и не голосовала по уважительным причинам, а именно из-за болезни, что отражено на сайте ВРУ.

Только двое народных депутатов, Виктор Пинзеник (БПП) и Николай Бондарь (НФ), приняли участие в 100% голосований.

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17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану, пленарные заседания шестой сессии начались 7 февраля, а завершатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планом отведено 12 недель для пленарных заседаний.

По материалам: ZN.UA
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