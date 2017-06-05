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Парубий предложил закрепить законом приоритет вступления Украины в НАТО

5 июня в 14:03

Проект изменений в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" уже зарегистрирован в Раде.

Андрей Парубий
Парубий предложил принять закон о вступлении в НАТО
Василий Артюшенко, ZN.UA
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне положение о том, что членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики.

Парубий сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6470, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закон "Об основах национальной безопасности Украины".

"Напомню, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. Принятие такого закона - это важный знак для наших союзников. Я обратился к фракциям с тем, чтобы принять этот закон в ближайшее время", - сказал он и поблагодарил всех народных депутатов, которые присоединились к созданию этого проекта закона.

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По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги закон НАТО
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