Парубий предложил закрепить законом приоритет вступления Украины в НАТО

Проект изменений в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" уже зарегистрирован в Раде.

Парубий предложил принять закон о вступлении в НАТО Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Радывыступил с инициативой закрепить на законодательном уровне положение о том, что членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики.

Парубий сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6470, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закон "Об основах национальной безопасности Украины".

"Напомню, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. Принятие такого закона - это важный знак для наших союзников. Я обратился к фракциям с тем, чтобы принять этот закон в ближайшее время", - сказал он и поблагодарил всех народных депутатов, которые присоединились к созданию этого проекта закона.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.