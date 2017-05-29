Парубий предложил остановить Россию с помощью расширения НАТО

Во время перерыва в пленарных заседаниях Верховной Рады спикер украинского парламента отправился в очередную зарубежную поездку.

Парубий снова отправился в зарубежную поездку поговорить о геополитике Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Радысчитает, что противостоять агрессивным действиям России может только НАТО.

"За время агрессии России против Украины, Украина сделала для себя один вывод – путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями. Россия остановится только там, где ее остановят", - сказал Парубий, выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.

Парубий напомнил, что Черногория официально заявила о попытках российских спецслужб препятствовать вступлению Черногории в НАТО, а также о вмешательстве в выборы в США, Франции, Германии. Кроме того, он упомянул кибератаки на государственные органы и политические партии, распространение через пропагандистские каналы дезинформации и североатлантической интеграции новых государств.

"На сегодняшний день в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать. Только сильный, расширенный Евроатлантический союз, и альтернативы этому нет", - добавил спикер.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий находиться с визитом в столице Грузии Тбилиси 29-30 мая текущего года для участия в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.

Программой визита предусмотрено проведение двусторонних и трехсторонних встреч, в частности, с президентом ПА НАТО Паоло Алле, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.