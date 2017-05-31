Обвинительный акт по делу о давлении на Абромавичуса снова направили в суд

С апреля прошлого года Соломенский суд не провел ни одного подготовительного заседания в производстве в отношении Пасишника.

Соломенский суд до сих пор не начал рассматривать по существу дело о давлении на экс-главу МЭРТ kmu.gov.ua

Апелляционный суд Киева в очередной раз вернул обвинительный акт по делу бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея, в Соломенский районный суд для рассмотрения в стадии подготовительного заседания.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в четверг, 31 мая, Апелляционный суд отменил решение Соломенского суда от 10 апреля о возвращении обвинительного акта прокурору.

"Обвинительный акт в третий раз возвращен в суд первой инстанции. Прокуроры САП ожидают начала рассмотрения дела по существу", – сказано в сообщении.

В САП напомнили, что обвинительный акт в отношении Пасишника был направлен в суд еще 22 апреля 2016 года, но с тех пор не состоялось ни одного подготовительного заседания.

Напомним, 3 февраля 2016 года глава МЭРТ в Кабмине Арсения Яценюка Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку, что спровоцировало острый правительственный кризис. Причиной своего ухода он назвал коррупцию и давление со стороны приближенного к президенту Петру Порошенко народного депутата Игоря Кононенко, а также назвал имена трех людей, которых ему "настоятельно рекомендовали" в качестве заместителей. Одним из них оказался исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник.

Расследованием заявлений Абромавичуса занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Пасишнику было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. В августе суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения.

В то же время, детективы НАБУ не выявили фактов незаконного влияния Кононенко на Абромавичуса. Сам Кононенко предлагал экс-министру пройти совместную проверку на детекторе лжи относительно озвученных обвинений.

Подробнее об обстоятельствах отставки Абромавичуса читайте в статье Юлии Мостовой "За ширмой" в "Зеркале недели. Украина".