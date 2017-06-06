"Народный фронт" поддержал создание антикорупционной палаты в Верховном суде

Вместо антикоррупционного суда в Украине могут создать антикорупционную палату. Идею поддерживают и генпрокурор, и депутаты из коалиции.

Вместо специального антикоррупционного суда в Украине могут создать антикоррупционную палату Андрей Товстыженко, ZN.UA

Парламентская фракция "Народный фронт" выступает за создание антикоррупционной палаты Верховного суда, заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Представители "Народного фронта" были и остаются среди главных инициаторов судебной реформы. Мы поддерживаем создание антикоррупционной палаты в Верховном суде", - заявил он с парламентской трибуны.

"Сейчас идет набор судей Верховного суда и чтобы не затягивать - давайте создадим палату Верховного Суда по антикоррупции", - добавил руководитель фракции.

В конце мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что Украина не нуждается в отдельном суде, который будет рассматривать дела по коррупции. "Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории А. Вне зависимости от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей", - сказал Луценко на конференции.

Законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.