Минюст и ЕБРР согласовали создание команды поддержки реформ

В первую очередь, речь идет об энергетике и земельной реформе.

ЕББ поможет Украине провести земельную реформу ru.publika.md

Министр юстиции Павел Петренко и директорФрансис Малиж обсудили и согласовали создание в Украине команды поддержки реформ.

"Договорились о создание и запуске команды поддержки реформ. В ближайшее время Минюст подготовит свои предложения относительно видения работы этой структуры", – сообщил Петренко на своей странице в Facebook вечером в среду, 17 мая.

Кроме того, собеседники обсудили консолидацию усилий в проведении реформ, которые поддерживает ЕБРР. В частности, речь идет об энергетике, дерегуляции, земельной реформе и поддержке малого и среднего бизнеса, пояснил министр.

Как сообщалось, в 2016 году ЕБРР инвестировал в проекты в Украине 581 млн евро - на 41,73% меньше, чем в 2015 году (997 млн евро). При этом банк остается крупнейшим инвестором и одним из важнейших инициаторов реформ в Украине.

Кроме того, в мае большинство акционеров ЕБРР поддержали продление ограничений на проекты банка в России.