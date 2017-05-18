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Минюст и ЕБРР согласовали создание команды поддержки реформ

18 мая в 01:04

В первую очередь, речь идет об энергетике и земельной реформе.

ЕБРР
ЕББ поможет Украине провести земельную реформу
ru.publika.md
Министр юстиции Павел Петренко и директор Европейского банка реконструкции и развития Франсис Малиж обсудили и согласовали создание в Украине команды поддержки реформ.

"Договорились о создание и запуске команды поддержки реформ. В ближайшее время Минюст подготовит свои предложения относительно видения работы этой структуры", – сообщил Петренко на своей странице в Facebook вечером в среду, 17 мая.

Кроме того, собеседники обсудили консолидацию усилий в проведении реформ, которые поддерживает ЕБРР. В частности, речь идет об энергетике, дерегуляции, земельной реформе и поддержке малого и среднего бизнеса, пояснил министр.

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Как сообщалось, в 2016 году ЕБРР инвестировал в проекты в Украине 581 млн евро - на 41,73% меньше, чем в 2015 году (997 млн евро).  При этом банк остается крупнейшим инвестором и одним из важнейших  инициаторов реформ в Украине.

Кроме того, в мае  большинство акционеров ЕБРР поддержали продление ограничений на проекты банка в России. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЕБРР реформы инвестиции МИнюст
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