"Нафтогаз" вернул кредит ЕБРР на $ 300 млн

Кредитная линия продолжает действовать до 2018 года.

"Нафтогаз" выполняет обязательства по кредиту ЕБРР Андрей Товстыженко, ZN.UA

Компания "погасила заем в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития. В течение июля - сентября 2016 года "Нафтогаз" полностью использовал доступные средства по кредиту в размере $ 300 млн. Выплаты процентов и возврата кредита состоялись вовремя, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что кредитная линия продолжает действовать до 2018 года. "Нафтогаз" планирует воспользоваться ее средствами для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Кредитная линия ЕБРР не только дает нам возможность получать дешевый ресурс для закупки газа перед отопительным сезоном, но и играет важную роль в продвижении реформ в энергетическом секторе", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Всего в рамках второго раунда использования средств кредита ЕБРР в Украину поступило 1,8 млрд кубометров газа. При этом "Нафтогаз" частично финансировал договоры, заключенные по результатам процедур закупки за кредитные средства ЕБРР, за свой счет.

Средневзвешенная стоимость закупки газа в Европе за кредитные средства в пункте поставки составляла 185 $ /1000 кубометров. Поставщиками "Нафтогаза" за счет кредита ЕБРР были компании Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S.p.A., RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE, определенные по результатам конкурсной процедуры закупок.

Напомним, в конце сентября ЕБРР одобрил выделение Украине $ 300 млн на закупку газа на зиму. Это возобновляемый кредит на 3 года, в течение которых "Нафтогаз" может погашать и снова занимать средства в пределах данной суммы для закупки европейского газа.

В целом пакет финансирования "Нафтогаза" для закупки "зимнего" газа составляет $ 1,3 млрд. Более половины этих средств - кредиты, которые Украине придется взять ($ 300 у ЕБРР и $ 500 у Всемирного банка), чтобы снять "обеспокоенности" ЕС и РФ о стабильности транзита газа зимой.

В статье на ZN.UA "Зимний" пакет-2015–2016: торг уместен" обозреватель Алла Еременко отмечает, что этот газ нужен не столько для потребностей Украины, сколько для поддержания "большого" транзита российского газа в Европу компанией "Укртрансгаз". На закупку необходимого объема газа "Нафтогазу" требуется минимум $ 1,5 млрд.